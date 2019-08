La Roma ha un problema: Javier Pastore. Il trequartista argentino è vittima di molti infortuni e con quell'ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2023 è un calciatore non facile da piazzare sul mercato. Come scrive il Corriere dello Sport, i giallorossi lo hanno offerto al Milan nella trattativa per Suso. Contropartita non gradita ai rossoneri.