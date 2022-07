José Mourinho. Il tecnico portoghese ha anticipato di un giorno il suo rientro nella Capitale, previsto inizialmente per oggi. Lo Special One dovrà diramare la lista dei convocati: al raduno di domani non ci saranno tutti i nazionali, che si aggregheranno direttamente per il ritiro in Portogallo, mentre ad alcuni calciatori come Diawara e Villar sono stati concessi dei giorni di vacanza in più per capire se nel frattempo arriveranno delle offerte di mercato. In caso contrario, dal 15 si alleneranno a Trigoria insieme ad altri calciatori che non rientrano nei piani del tecnico come Riccardi, Coric, Bianda e altri di rientro dai prestiti. Faranno parte del gruppo, invece, quelli in uscita come Carles Perez e Veretout, ma anche Justin Kluivert, di ritorno dal prestito al Nizza. L’obiettivo della società è metterli in mostra il più possibile per facilitare eventuali offerte.