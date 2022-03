Tiago Pinto ha già individuato il futuro per la porta della Roma. Si tratta di Mile Svilar, serbo di 22 anni, il cui contratto con il Benfica scade il prossimo luglio. La Roma lo vuole e per lui ha pronto un contratto di cinque anni. Svilar inizialmente sarà il secondo di Rui Patricio, ma sul giovane portiere ci sono anche altri club tra i quali, come riporta Abola.pt, lo Sporting Lisbona. Svilar è stato uno dei primi calciatori che Pinto ha portato al Benfica, dove non ha giocato con continuità (attualmente è nella squadra B), riuscendo comunque a diventare il portiere più giovane ad esordire in Champions, contro il Manchester United, all’età di 18 anni e 52 giorni. In quella occasione, nonostante un errore su un calcio di punizione di Rashford che ha regalato la vittoria ai Reds, è stato notato da Mourinho. A fine partita, arrivarono i suoi complimenti: “È un fenomeno".