Nuovi dettagli arrivano dalla Russia sulla trattativa intavolata dalla Roma per arrivare a Sardar Azmoun, uno dei nomi individuati a Trigoria per rinforzare il reparto d'attacco. I giallorossi valuterebbero il giocatore 18 milioni di euro - cifra non sufficiente però a convincere lo Zenit - e avrebbero tentato di inserire come parziale contropartita tecnica il cartellino di uno tra Robin Olsen, Steven Nzonzi e Pedro. Il club russo, però, non si sarebbe fatto ingolosire dalla proposta arrivata del club dei Friedkin. Peraltro il Leverkusen sembra ormai in netto vantaggio.