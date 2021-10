Il primo rinforzo di gennaio per la Roma di Mourinho è previsto a centrocampo ma Tiago Pinto sa di dover rimettere mano pure in difesa dove manca una alternativa a Karsdorp e dove le condizioni di Smalling non convincono. In queste ore è stato proposto il nome di Marcus Holmgren Pedersen, terzino norvegese del Feyenoord. Che di certo esperto non è visto che è un classe 2000. Ma che viene dipinto come giocatore di rendimento già nel giro della nazionale maggiore.



CIFRE - Pedersen è arrivato pochi mesi fa in Olanda e sta stupendo in questo inizio stagione. E’ partito 12 volte su 13 da titolare con l’ex club di Karsdorp uscendo spesso dal campo tra gli applausi. Il suo nome è stato segnalato a Pinto che potrebbe provare a chiederlo al Feyenoord offrendo 3 milioni. Due in più di quanto è stato pagato al Molde a giugno.