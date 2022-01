La Roma è tra le protagoniste del mercato, ma lo sguardo dei giallorossi è proiettato anche alla prossima stagione. Secondo Il Messaggero, i giallorossi avrebbero messo già due nomi nel mirino per l'estate: in difesa piace Senesi del Feyenoord, e a centrocampo c'è un ritorno di fiamma per Xhaka dell'Arsenal.