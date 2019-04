La Roma e Lorenzo Pellegrini sono al lavoro per prolungare il contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Secondo ForzaRoma.info tra i punti all’ordine del giorno che Massara presenterà a Pallotta nel vertice di Boston, c’è anche quello che riguarda il futuro del centrocampista. Pellegrini a Roma ha tutta la sua vita. Ha una casa a Casal Palocco con sua moglie Veronica, che aspetta la loro primogenita. Un trasferimento non è quello che Lorenzo si aspetta, almeno a breve raggio. Nello spogliatoio va d’accordo con tutti e a Trigoria è una figura positiva. Insomma, nessun motivo che presume un addio anticipato.



Al momento Pellegrini guadagna circa 2 milioni di euro, ma vorrebbe arrivare 3 con i bonus. Ovviamente andrebbe tolta (o alzata) la clausola da 30 milioni. L’Inter non avrebbe problemi a pagarla, con Marotta che lo seguiva già dai tempi della Juventus. E anche in Premier Pellegrini ha diversi estimatori.