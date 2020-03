Diawara è pronto per tornare il campo a un mese e mezzo dalla lesione del menisco. Il centrocampista farà parte domani nel match della Primavera di Alberto De Rossi. Il guineano dovrebbe scendere in campo alle 13 al Tre Fontane insieme ai baby giallorossi contro i pari età dell’Inter. Per rivederlo tra i convocati della squadra maggiore si dovrà invece aspettare la partita contro la Sampdoria, in programma domenica 15.