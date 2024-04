Roma, quando torna Lukaku? Le condizioni, le ipotesi e il rush finale tra Serie A ed Europa League

, per il match al Maradona contro la formazione di Calzona.Alla mezz'ora della sfida di Europa League, vinta contro il Milan, la Roma ha dovuto sostenere il peso dell'infortunio di Lukaku, per le cui condizioni c'è ancora un po' di preoccupazione. Ricordiamo che il belga ha contribuito al raddoppio dei giallorossi contro i rossoneri, quello firmato da uno splendido sinistro a giro di Dybala, imparabile per Maignan. Su quell'azione,

La questione, adesso, è di natura gestionale, anche alla luce dei trascorsi problemi di Lukaku ai flessori: lo staff medico giallorosso ha deciso di non accelerare le tempistiche, al fine di garantirgli un ponderato rientro per la semifinale del 2 maggio con il Bayer Leverkusen.. Le condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno, così da garantire un pieno rientro in vista del rush finale che vede, in Serie A, le sfide contro Atalanta, Genoa ed Empoli, decisive per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la prima con il nuovo format.