Milan su Diego Carlos, che duello con Lukaku nella finale di Europa League persa dall'Inter di Conte contro Lopetegui

23 minuti fa



Julen Lopetegui balza in pole position per la panchina del Milan nella prossima stagione. Il tecnico spagnolo ex Porto e Real Madrid è in cima alla lista dei rossoneri per il dopo Pioli. La conferma arriva anche dall'interesse del Milan per il 31enne difensore brasiliano dell'Aston Villa, Diego Carlos, allenato da Lopetegui ai tempi del Siviglia. Che quattro anni fa nel 2020 vinse l'Europa League, battendo 3-2 in finale l'Inter di Antonio Conte. Si giocò il 21 agosto a Colonia in Germania a porte chiuse per via della pandemia coronavirus.



CHE DUELLO - Diego Carlos causò prima con un fallo il calcio di rigore guadagnato e realizzato da Romelu Lukaku per l'iniziale vantaggio dell'Inter al 5', poi al 74' con una rovesciata l'autogol dello stesso attaccante belga, decisivo per il 3-2 finale a favore del Siviglia.