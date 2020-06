Il nome di Agustin Urzi è nel mirino della Roma. L’attaccante del Banfield sembra essere da tempo nel mirino dei giallorossi che però dovranno fare i conti con la concorrenza. Non solo l’Inter, secondo quanto riportato da calciomercato.it, ora a lui sarebbero interessati anche Sampdoria, Sassuolo e Torino. Il club granata sembra aver accelerato nelle ultime ore per assicurarsi il giocatore, che potrebbe lasciare l’Argentina per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.