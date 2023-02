“Mi piacerebbe avere un attaccante dello stesso livello di Abraham, i club importanti della Premier hannoAnche qualcuno in Italia”. Parlava così Josèlo scorso 14 agosto dopo il successo della Roma in casa della Salernitana (1-0). Parole ad effetto che hanno poi ‘costretto’ laa prendere Andrea, svincolato dopo l’addio al Torino. Il tutto a pochi giorni dalla fine del mercato. Lo Special One aveva già individuato il vero problema dei giallorossi, che dopo 22 gare in Serie A hanno realizzato. Numeri che fanno riflettere, e che rendono l’attacco dei capitoliniTanta, troppa la fatica del reparto avanzato della Roma, che per Abraham e Belotti spendesolo per lo stipendio netto. Di fatto quasi un milione al gol, visto che insieme le due punte hanno realizzato. Il problema è soprattutto singolo, visto che Abraham ad esempio, è l’attaccante che in Serie A ha avuto più big chance, precisamente 53.. E Belotti ha fatto pure peggio in territorio italiano: zero gol nonostante le 5 occasioni nitide avute.Facile quindi capire come il problema non sia nemmeno il gioco praticato dalla Roma. I giallorossi non spiccano certo per mentalità offensiva,Merito soprattutto di, lui capace come pochi altri di illuminare l’attacco capitolino. Senza la Joya non c’è party, o quasi: la dipendenza della Roma dall’argentino è sotto gli occhi di tutti. L’ex Juve ci ha messo tanto del suoma non basta: non a caso lo scorso gennaio Thiago PintoAlla fine non è poi arrivato nessuno, anzi: a febbraio se ne è andato pure, elemento comunque di qualità nonostante la scarsa realizzazione. Di fatto la dirigenza capitolina non ha rimediato al mercato estivo, quando i nuovi acquisti sono costati 15,5 mln solo di ingaggi. Ma di vere prime punte non se ne sono viste. L’unico appunto, e solo last minute. Troppo poco. E di certo non può risolvere la situazione, giunto a gennaio dal Bodo/Glimt da svincolato.- La prossima estate il nome di Muriel potrebbe tornare di moda , ma al contempo potrebbe salutarecosì come: tanto dipenderà dall’accesso alla prossima Champions League. Da raggiungere nonostante un