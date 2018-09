C’è modo e modo di perdere, però, e la Roma ha scelto quello peggiore. I dati della Uefa Champions League confermano l’immagine lasciata dalla squadra: un gruppo disunito e scoraggiato, che ha subito la partita per 90 minuti su 90 senza quasi abbozzare una reazione. Due numeri su tutti: i 4 falli commessi e i 30 tiri concessi al Real Madrid, 11 dei quali nello specchio della porta, come riporta il Corriere della Sera. I 4 falli sono il dato più basso di tutte e 32 le squadre che partecipano alla competizione. Il Borussia Dortmund – con 5 – è l’unica che si avvicina alla Roma. Il Real Madrid ha avuto più possesso palla (62%) e effettuato quasi il doppio dei passaggi (619 a 379). Con numeri simili e contro avversari di quella qualità sarebbe fisiologico aiutarsi con qualche fallo in più, ma non è questo il caso della Roma di mercoledì sera. I 4 falli, tra l’altro, hanno portato a due ammonizioni: De Rossi e Dzeko.