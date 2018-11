Fino a Stekelenburg la Roma non si era mai affacciata sul mercato olandese. Dopo il portiere sono arrivati Strootman, Emanuelson, Karsdorp e infine Justin Kluivert. Proprio dall’Olanda possono arrivare nuove pedine già a gennaio. In cerca della famosa ala destra di piede mancino, potrebbe tornare di moda Neres, valutato circa 40 milioni, scrive La Gazzetta dello Sport. Da non sottovalutare la pista Ziyech, che potrebbe riaprirsi. In Olanda piacciono almeno un altro paio di giocatori: Donny van de Beek ( 21 anni, centrocampista centrale) e Matthijs de Ligt (19, difensore centrale). Sul difensore a concorrenza è agguerrita e il prezzo è già da top player. Il centrocampista ha un costo più abbordabile, tra i 20 e i 25 milioni