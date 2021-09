Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo della Roma, racconta di un affare sfumato in giallorosso a Centro Suono Sport: "Avevamo un’intesa con Ibrahimovic, ma le cose alla fine non si concretizzarono e non arrivò a Roma. Ibrahimovic aveva 18 anni, c’è stata una trattativa che non si è concretizzata. Avevamo un’intesa col giocatore e volevamo ricreare un nuovo Batistuta. Poi per una serie di motivi l’operazione non si concretizzò".