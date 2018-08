Kevin Strootman saluta la Roma. Il centrocampista olandese lascia il club giallorosso dopo cinque stagioni per riabbracciare Rudi Garcia, che lo ha conosciuto e apprezzato proprio durante la sua esperienza nella Capitale e che lo ha voluto fortemente al Marsiglia. Nella giornata di ieri è arrivato l'affondo decisivo, con le parti che hanno raggiunto l'accordo: 25 milioni di euro più 3 di bonus alla Roma, mentre il classe 90' firmerà un contratto di 5 anni a 4,5 milioni a stagione.



LE REAZIONI - Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Strootman è apparso visibile commosso uscendo da Trigoria per l'ultima volta. Il calciatore olandese è arrabbiato per la decisione della società di lasciarlo partire: dopo la nascita della figlia, Strootman aveva infatti intenzione di continuare la carriera a Roma (il suo contratto era in scadenza nel 2022) e stabilirsi definitivamente, comprando casa. Intanto il presidente giallorosso James Pallotta ha dichiarato a La Repubblica: 'Perché dovremmo aver bisogno di sostituirlo?", rispondendo alle critiche per la cessione dopo un mercato che ha visto tanti nuovi arrivi a centrocampo.