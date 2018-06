Via libera. Virginia Raggi preannuncia l'inizio dei lavori per la costruzione del nuovo stadio della Roma. La sindaca della Capitale ha dichiarato durante una conferenza stampa in Camera di Commercio: "Dal nuovo stadio della Roma a Tor di Valle arriveranno 800 milioni di euro di investimenti, l'avvio dei lavori dovrebbe esserci già entro la fine di quest'anno".