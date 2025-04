Roma, Ranieri: "Dovbyk deve fare di più, in Champions solo se le altre 'sbragano'"

. In dubbio Dovbyk e l'allenatore ha chiuso le porta per la Champions: "Ci andremo se le altre 'sbragano'""Oggi hanno fatto allenamento differenziato, stanno entrambi bene e sceglierò tra stasera e domani. La partita sarà difficilissima, il Verona si è quadrato a meraviglia perché chiude tutti gli spazi e riparte a mille all'ora. Il terzo gol che fecero contro la Roma all'andata domani lo riproporranno 10/15 volte, dobbiamo stare attenti a non farci affogare nella loro ragnatela. Sarà una gara importantissima, vogliamo i tre punti".

"I ragazzi hanno fatto qualcosa di prodigioso, hanno fatto qualcosa di meraviglioso. la squadra sta bene fisicamente ma lo stato di forma non è ottimale. Prima giocavamo con leggerezza, ora non lo stiamo facendo ed è merito degli avversari. Ma noi stiamo facendo il massimo in questo momento delicatissimo. Cambiare? Sì, ma serve il bilancino del farmacista"."Vuole restare qui, il suo procuratore fa il suo lavoro e noi il nostro. Sono convinto che alla fine si concluderà con una soddisfazione reciproca".

"C'è un 50 e 50 di colpe, lui si dovrebbe far vedere di più e la squadra deve servirlo di più. Io gli dico che oltre al gol deve far vedere la prestazione e ci sta lavorando. Io non sono ancora soddisfatto e nemmeno lui, mi deve dare di più"."Pensiamo a quest'anno. Quello che disse De Rossi è vero, servono giocatori di gamba. Noi abbiamo fatto il massimo, abbiamo giovani che devono crescere. Il gap contro le cinque squadre che stanno sopra è notevole e questo lo vedono tutti, anche chi non sa di calcio".

"Sono molto deluso e arrabbiato per quello. Solo con il lavoro possiamo migliorare. A volte ci manca proprio la furbizia. È tutta questione di carattere e di allenamento. Noi a volte pensiamo di prendere la palla da soli. Dobbiamo ricompattare, sono 9 o 10 i gol presi da angoli e piazzati. Non va bene questa ripetitività"."Si, lui ha fatto bene. Nel periodo precedente era sceso molto di condizione e adesso si sta riprendendo, ha le stesse possibilità dei compagni. Non centra il rinnovo. Dà sempre tutto, ma l'allenatore si accorge se qualcosa non viene naturalmente. Tornerà il Pisilli che conosciamo".

"È una colonna, grande giocatore. Io sono convinto che quando lo metterò dentro farà la sua prestazione"."Lei scommetterebbe un euro? Lo vuole perdere. Se noi raggiungiamo la Champions è perché le altre sbragano. Non è possibile. Abbiamo fatto una ripresa incredibile, teniamoci stretti questi ragazzi che stanno lottando. Chiedo ai tifosi l'aiuto. Tutto quello che riusciremo a fare sarà anche grazie ai tifosi che devono capire la situazione che viviamo".

"Meritano il massimo. Quello che la proprietà vuole raggiungere: una squadra sempre tra le prime 4 e che lotti per il campionato. Ci vuole pazienza, grande lavoro, un mercato più libero e vedere che tipo di pesce abbiamo preso""Non fate i furbi (ride)"."Hanno capito la situazione. Soulé sarà il futuro della Roma, è un diamante grezzo e dobbiamo sgrezzarlo. Chi arriverà farà ancora meglio di me nel farlo crescere".

"Sicuramente prima di un giocatore si vede l'uomo. Se prendi una testa matta sprechi soldi. Se c'è una parità di valutazione chi è più cattivo e tenace è in vantaggio. Signori, buona Pasqua".