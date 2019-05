Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club giallorosso. Tra i temi toccati anche Steven Nzonzi, paragonato al Thiago Motta dell'Inter.



Queste le sue parole: "Nzonzi? Mi sembra di rivedere Thiago Motta all’Inter, non perde mai la bussola. E' sempre calmo e a disposizione della squadra, credo che la Roma con lui abbia fatto un ottimo acquisto. Io lo avevo già cercato al Leicester, una volta partito Kanté volevamo prenderlo. Forse sapere che già lo stimavo gli ha dato quel quid in più per far vedere di che pasta è fatto. Gioca sempre a due tocchi e riesce a recuperare delle palle incredibili come una piovra. Certo, nel calcio italiano deve migliorare nella verticalizzazione, lui invece rischia di meno e gioca sempre per il compagno".