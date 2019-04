Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio tra la sua Roma e la Fiorentina: "In questo momento non ce ne va bene una, peccato per il gol preso su calcio d'angolo, avevamo detto che i saltatori dovevano essere schermati e invece Pezzella era solo. Mi sono piaciuti l'orgoglio e la reazione della squadra, non è un momento facile ma i tifosi dovrebbero essere contenti. Abbiamo saputo reagire, avevo chiesto una dimostrare per noi stesso e far capire ai nostri tifosi che possiamo ancora entrare da qualche parte in Europa".



SU ZANIOLO E KLUIVERT - "Zaniolo doveva marcare Pezzella? Non solo lui, dovevamo essere in due/tre a schermarli, se a zona gli lasci fare il terzo tempo ti segneranno sempre. Da solo Nicolò non ha potuto fare nulla. Ho fiducia in Kluivert, è un po' acerbo ma ha velocità e fa ottimi cross. Zaniolo? Deve ancora migliorare, ma è devastante quando prende palla in movimento".



DA PEROTTI A SCHICK - "Tanti infortuni? Giocando ogni tre giorni fai solo recupero. Perotti ha un problema al bicipite, speriamo non sia nulla. Ne recupero uno e ne perdo due, è incredibile. Schick? Grande giocatore, ma è troppo timido. Deve vincere la timidezza e mi aspetto tanto da lui. Pastore? Sta recuperando da un infortunio ma non è ancora pronto, può darci una mano a patto che entri con cattiveria".