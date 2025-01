Roma, Ranieri vuole una punta: occhi su Kalimuendo e Raspadori

Redazione Calciomercato

Lasi gode un attacco che è tornato a segnare con regolarità grazie all’estro e alla potenza dei vari Saelemaekers, Dybala e Dovbyk. Dietro di loro, però, le alternative non danno le garanzie necessarie per Ranieri. Ecco perché il club giallorosso continua a sondare sul mercato alla ricerca di una punta che possa fungere da alternativa all’ucraino.. L’ex Udinese non convince al 100% il tecnico Ranieri che vorrebbe una punta con caratteristiche che possano anche essere complementare a Dovbyk.

Protagonista di un ottimo inizio di stagione con 8 gol in 16 presenze,a lasciarlo partire subito. Resiste anche la candidatura di Raspadori che al Napoli gioca poco e vuole andare via.