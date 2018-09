Real Madrid-Roma 3-0 (1-0 primo tempo)



Marcatori: 44′ Isco, 14’st Bale, 46’st Mariano



Assist: 14’st Modric



Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric (40’st Ceballos), Casemiro, Kroos; Bale (28’st Mariano), Benzema (18’st Asensio), Isco

All.: Lopetegui



Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi (24’st Schick), De Rossi, Zaniolo (9′st Lo. Pellegrini); Under, Dzeko, El Shaarawy (17’st Perotti).



All.: Di Francesco



Arbitro: Kuipers



Ammoniti 23′pt Ramos, 44′pt De Rossi, 31’st Dzeko