Quando la posta in palio si alza, Tammy Abraham si prende la Roma. L’anno scorso ha sempre segnato dagli ottavi in poi di Conference trascinando la squadra in finale, in Europa si esalta e oggi vuole timbrare il cartellino nell’andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. Dopo l’esclusione con la Juve l’attaccante inglese dovrebbe partire titolare, in difesa chance per Llorente al posto dello squalificato Ibanez. Nella Real Sociedad non c’è l’ex Sadiq, che ha finito la stagione a settembre per la rottura del legamento crociato. La partita sarà visibile dalle 18.45 in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, e in streaming su Dazn e Sky Go.



Le probabili formazioni:



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho.



Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico: Mendez, Merino, Zubimendi; Silva, Oyarzabal, Sorloth. All.: Alguacil.