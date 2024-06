Getty Images

Roma, rebus Llorente: il giocatore e il Leeds spingono per il riscatto

5 minuti fa



Diego Llorente resta in attesa, con sempre meno speranze di restare. Il futuro dello spagnolo a Roma resta ancora un rebus e i giallorossi tentennano sul riscatto da circa 5 milioni stabilito un anno fa. Al momento l'obiettivo numero 1 per la difesa è Hummels. I giallorossi prendono tempo, ma il Leeds non può aspettare tanto. Secondo quanto riportato da Caughtoffside.com il club inglese dopo aver fallito la promozione in Premier League ha bisogno di cedere e spera che la Roma cambi idea su Llorente. Il difensore vorrebbe restare a Trigoria per non giocare in Championship la prossima stagione.