Mauro Baldissoni, l'anima italiana della Roma di James Pallotta ha accettato di rescindere il suo contratto in scadenza 30 giungo 2021 con la Roma e secondo il Corriere dello Sport per farlo ha accettato, oltre alla liquidazione, anche una buonuscita da 1,4 milioni di euro da pagare entro il 30 settembre 2021, una cifra ben più alta di quella che, in realtà, avrebbe percepito restanto sotto contratto fino a fine stagione.