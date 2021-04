La storia del calciomercato, si sa, è zeppa di trattative sfumate un attimo prima di concretizzarsi. In questa casistica foltissima rientra anche la vicenda che la scorsa estate ha coinvolto l'esterno della Roma Rick Karsdorp, il cui passaggio al Genoa sembrava davvero cosa fatta. Alla fine, tuttavia, l'operazione non andò in porto e l'olandese restò nella Capitale riuscendo anche a ritagliarsi un ruolo da protagonista alla corte di Paulo Fonseca.



Quanto il 26enne di Schoonhoven sia stato vicino al Grifone lo ha rivelato il padre Fred ai microfoni della testata olandese de Volkskrant nel corso di un'intervista ripresa anche dal Corriere dello Sport: "Quest'estate Rick aveva terribilmente paura di tornare alla Roma. Stavamo trattando con Atalanta e Genoa. Con il Genoa avevamo quasi chiuso. Poi Rick ha parlato con Fonseca, che aveva voglia di averlo in squadra. Alla fine è rimasto, anche perché non voleva mollare. È stata una sua scelta. Ha rivisto un futuro alla Roma, anche grazie a una conversazione con i nuovi proprietari. E la Roma è ovviamente un club più grande del Genoa”.