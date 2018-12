Dal Real Madrid all'Inter. E' il momento d'oro di Nicolò Zaniolo, che in casa Roma sta rubando la scena a tutti quanti. Sembra essere il prototipo del calciatore moderno, che ha tutto quello che serve: fisico, piedi e testa. Un piccolo retroscena sulla scorsa estate: dopo aver vinto le resistenze dell'Inter, che al suo posto nell'operazione Nainggolan avrebbe voluto inserire altri giovani, la Roma voleva darlo in prestito al Sassuolo. A Trigoria si pensava infatti che De Zerbi fosse il tecnico giusto per valorizzare le sue qualità. Ma a Di Francesco sono bastati pochi allenamenti: "Il ragazzo è forte, fatelo restare con me". La sua crescita ha sorpreso tutti, compreso il ds Monchi, che aveva pronosticato 6 mesi prima di vederlo pronto.