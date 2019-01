Daniele De Rossi sta tornando. Il centrocampista della Roma, out dal 28 ottobre per un problema al ginocchio, è tornato ad allenarsi in gruppo. Uscì, per infortunio, nella sfida contro il Napoli terminata 1-1, da lì, solo una panchina, col Genoa, il 16 dicembre. "L'infortunio più grave della mia carriera" ha dichiarato in una recente intervista il numero 16 romanista, che ha dovuto fare i conti con una lesione alla cartilagine.



Ha rinunciato alle vacanze invernali per allenarsi, recuperare, tornare a giocare. Per il momento torna ad allenarsi in gruppo, riprendendo confidenza anche con il pallone.