L’urna di Nyon è beffarda. Alla Roma è subito capitato l’avversario che Mourinho forse non avrebbe mai voluto incontrare.al tecnico portoghese e al club giallorosso. Si giocherà di nuovo al Polo Nord, stavolta con temperature più gradevoli. La squadra dinel frattempo è cresciuta come gioco e consapevolezze diventando l’autentica sorpresa della competizione. Oltre alla stella Solbakken occhio pure a Pellegrino. Il Bodo ha appena vinto lo scudetto e tornerà a giocare il campionato a maggio.: (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Pellegrino, Solbakken, Espejord.La Roma ha imparato a conoscerli all’andata. Senza Botheim, passato al Krasnodar (ma occhio al ritorno), la stella maggiore è senz’altro. Il 23enne norvegese ha segnato 6 gol in Conference e fatto impallidire Mancini e compagni nei gironi.Quello ai gironi la Roma lo conosce bene. Nonostante il 6-1 dell’andata ha dovuto però passare dalle forche dello spareggio essendo arrivato secondo in classifica. E anche qui ha sorpreso avendo vinto 3-1 in casa del, squadra decisamente più blasonata. Agli ottavi i ragazzi terribili di Knutsen hanno fatto fuori l’Dopo il 2-1 all’andata in casa è arrivato il pareggio 2-2 al ritorno grazie al gol di Sampstend al 105’.Due i precedenti, decisamente recenti e difficilmente dimenticabili. Soprattutto la sfida d’andata al Polo Nord che ha visto i padroni di casa. Era il 21 ottobre e resta una delle pagine più vergognose della storia europea della Roma. Al ritorno altre difficoltà e tante polemiche arbitraliA permettere il pari (e quindi anche il primo posto nel girone) una rete di Ibanez a 5’ dalla fine.