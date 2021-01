La Roma inizia a sondare il terreno per l’inizio del calciomercato invernale. Con l’arrivo di Tiago Pinto iniziano i primi sondaggi per puntellare la rosa messa a disposizione di Paulo Fonseca. Secondo quanto riporta Eurosport, i giallorossi si starebbero muovendo per acquistare il terzino destro, classe 2002, Brondon Soppy, attualmente in forza al Rennes. Ma il club francese avrebbe detto “no” all’offerta da 4 milioni presentata dalla Roma per il giovane talento ivoriano naturalizzato francese. Su di lui c’è anche il Borussia Dortmund.