Il contratto dell'armeno è in scadenza a giugno ma il suo futuro potrebbe essere ancora nella capitale. Da quanto riferisce il Corriere dello Sport, la Roma non ha intenzione di perderlo e vorrebbe proseguire il percorso con il 33enne Henrikh Mkhitaryan almeno per un altro anno. Previsto per settimana prossima il primo incontro con l'entourage del giocatore per discutere il rinnovo.