La Roma rischia di perdere 3-0 a tavolino contro il Verona a causa di un pasticcio con la lista dei 25 che ogni società deve presentare a inizio stagione. I giallorossi hanno inserito Amadou Diawara, centrocampista classe '97, tra gli Under 22, dove non ci sono limiti, dimenticandosi di far scalare l'ex Bologna nella lista dei 25, in quanto il 17 luglio scorso ha compiuto 23 anni.



La squadra di Fonseca, che ha pareggiato 0-0 contro quella di Juric, rischia quindi di perdere a tavolino, come è successo con il Sassuolo contro il Pescara nel 2016. Ricordate? Il 28 agosto i neroverdi vincono 2-1 contro gli abruzzesi, ma il risultato venne modificato, dando la vittoria per 3-0 al Delfino, in quanto Antonino Ragusa, regolarmente in campo, non risultava iscritto nella lista dei 25. La Roma aspetta, oggi arriverà la decisione definitiva.