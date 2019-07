Se ne è parlato molto nei giorni caldi dell'arrivo di Fonseca, poi il suo nome sembrava finito nel dimenticatoio. Nelle ultime ore, invece, Petrachi ha di nuovo avviato i contatti con lo Shakthar per il cartellino di Ismaily, il terzino brasiliano che il tecnico portoghese ha allenato sia in Ucraina sia in Portogallo. Il ds vuole regalare un altro terzino a Fonseca anche perché cresce l'idea di spostare Kolarov al centro. La richiesta è di 20 milioni, la Roma spera di risparmiarne almeno 5.