La rivoluzione continua. Dopo Pedro, Kumbulla, De Sciglio e (quasi sicuramente) Milik i Friedkin continuano a lavorare sul mercato per completare la rosa di Fonseca. In particolare nella colonna portante e quindi per il difensore centrale e il regista. Per questo si è riaccesa la pista che porta a Lucas Torreira dell’Arsenal che in queste settimane ha flirtato con Fiorentina e Torino. L’uruguaiano è in uscita dai Gunners e dopo qualche timido sondaggio un mese fa ora è tornato nel mirino di Fienga. All’Arsenal d’altronde piace da tempo Diawara e potrebbe nascerne uno scambio alla pari considerando che il valore di Torreira è vicino ai 25 milioni.



DECRETO - L’ex centrocampista della Sampdoria ha ancora 24 anni e la Roma può sfruttare il Decreto crescita per lo stipendio. L'uruguaiano (ex doriano: da 2 anni all’estero) dovrà tornare in Italia e restare sul nostro suolo per almeno un biennio (e qui vale l’anno fiscale, cioè solare). Invece di spendere 6 milioni lordi a stagione, Friedkin verserebbe (tasse comprese) 3,7 milioni all’anno: un risparmio mica male.