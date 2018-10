Dopo la brutta sconfitta con la Spal, il clima in casa Roma continua ad essere tormentato. Spuntano nuovi retroscena sulla riunione tecnica di sabato mattina prima del match. La notizia è ormai nota: Cengiz Under, Luca Pellegrini e Nicolò Zaniolo sono arrivati con qualche minuto di ritardo all’appuntamento fissato da mister Di Francesco: due dei baby giallorossi “incriminati” si sono presentati 2 minuti dopo, mentre il terzo è arrivato con 3 minuti di ritardo. E non è tutto: secondo quanto riporta Teleradiostereo, la riunione tecnica delle 10.45 è stata sospesa a causa del ritardo dei tre calciatori della Roma