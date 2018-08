Rabbia, delusione e frustrazione per l'ennesima cessione. I tifosi della Roma, che hanno già ingoiato i bocconi amari Alisson e Nainggolan, stavolta non ci stanno e tramite radio e social stanno esprimendo il loro disappunto per l'ormai imminente partenza di Strootman al Marsiglia a mercato in entrata chiuso. L'obiettivo primario è la società “che ha venduto tre pilastri della semifinale di Champions”, ma pure con Di Francesco per essersi mostrato "eccessivamente aziendalista"



TWEET VELENOSI - Tra Facebook, Twitter e Instagram, per non parlare delle radio, tutti criticano i tempi (campionato iniziato e mercato chiuso in Italia) e i modi. Senza considerare che Strootman è l’acquisto più longevo dell’era americana (luglio 2013) e che quindi rappresenta con De Rossi e Florenzi l'ultima bandiera della gestione Usa. “Il tempismo della Roma nel complicarsi la vita è una certezza”, scrive qualcuno, mentre qualcun altro fa paragoni di vita reale: “E’ come acquistare un paio di scarpe il giorno dopo la chiusura dei saldi. Una bella stupidaggine”. I termini non sono proprio questi, molti post sono censurabili, molti altri rivelano tanta malinconia. Soprattutto quando c’è chi scrive a Strootman: “Ti abbiamo amato quando non riuscivi neanche a scendere le scalette dell’Olimpico. Adesso che sei di nuovo tu te ne vai. Complimenti a te e alla Roma, che ti cede”. Domani sera potrebbero nuovi cori contro la società come avvenuto in passato.