Cristiano Ronaldo alla Roma non è utopia, almeno stando alle quote proposte dai bookmaker. Il portoghese, a un anno dal suo addio alla Juventus e all'Italia, potrebbe lasciare il Manchester United per scegliere una nuova destinazione. Tra queste, la più probabile sembra la Roma: la quota dell'approdo di CR7 in giallorosso era già scesa da 16 a 9 nelle scorse settimane, mentre a oggi per i betting analyst, l'ingaggio dell'ex bianconero paga 6 volte la posta. L'opzione favorita rimane però quella di rimanere allo United, offerta a 1,20, mentre PSG, Real Madrid e Sporting Lisbona sono viste a 12. Ma Cristiano Ronaldo non è il solo giocatore di Premier che potrebbe sbarcare a Roma: nel Tottenham è caldo il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, il cui arrivo alla corte di Jose Mourinho si gioca a 4, mentre il francese Ngolo Kante del Chelsea, è visto a 5.