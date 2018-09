Secondo quanto riportato da Sky Sport nel corso dell'allenamento odierno della Roma sono arrivate buone notizie per Eusebio Di Francesco. L'infermeria giallorossa, che si era riempita durante la sosta per le nazionali si è lentamente svuotata e in vista della gara con il Chievo Verona tuti i calciatori della rosa, ad eccezione del solo Pastore ancora alle prese con problemi muscolari, sono tornati a disposizione. Recuperati al 100%, quindi sia i lungodegenti Perotti e Florenzi, sia Schick e Manolas, usciti malconci dai rispettivi impegni in nazionale.