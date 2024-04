Roma, Rosella Sensi difende Mancini: 'Non lo colpevolizzerei, non l'ha fatto apposta. Spero De Rossi resti'

L'ex presidentessa della, Rosellaha concesso un'intervista a Radio Anch'Io Sport in cui ha parlato a tutto tondo del derby vinto dai giallorossi contro la. Fra le tante tematiche trattate sia il futuro di Daniele De Rossi che l'esultanza post-partita di Gianluca Mancini su cui la Procura Figc ha aperto un'inchiesta."Sabato è stata una giornata particolare. Dopo tanto tempo mancava una vittoria ed è arrivata giocando bene con autorevolezza e personalità. Tante emozioni, il derby è sempre molto sentito, è stata una grande soddisfazione".

"In più in panchina c'è una persona a cui sono molto legata, quindi sono doppiamente felice per Daniele De Rossi e per la sua famiglia. Non amo dare consigli, perché le cose vanno vissute dall'interno. Daniele sta facendo bene e anche se non dovessero avere risultati prossimamente bisogna fare un bilancio complessivo. Bisogna guardare al suo attaccamento, alla sua professionalità, alla sua determinazione. Mi auguro di vederlo nei prossimi anni sulla panchina della Roma. Più dei risultati, Daniele è stato bravo a ridare motivazioni ai giocatori.

"La bandiera della Lazio sventolata da Mancini dopo il trionfo nel derby? Direi di non rovinare una bella giornata con queste cose, non credo l'abbia fatto intenzionalmente. C'è anche un po' di stordimento dopo un derby molto teso e sentito. Non lo colpevolizzerei più di tanto".