L’ex presidente della Romaè stata ospite durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2. Ecco le sue parole: “La Var? Anche ai nostri tempi sarebbe stata utilissima. Il suo uso sarebbe stato corretto in occasione del rigore concesso contro la Roma, usata in questa maniera non va bene. Sarebbe interessante capire cosa succede alla Roma, bisognerebbe stare dentro per capirlo davvero., è un momento difficile anche se la Champions regala prestazioni diverse e vediamo giocatori più motivati. Le cessioni ci sono state e sono state molte, manca un gruppo: per esperienza personale con le cessioni non si riesce a costruire un gruppo col quale Di Francesco ha fatto cose eccezionali. È il gruppo che ti fa arrivare a risultati importanti. Eusebio lo stimo tanto, potrà fare cose migliori maI tifosi sono sempre stati il nostro grande punto di forza e ora la vivono malissimo questa situazione.Io sono stata molto contestata dai tifosi eppure per me sono un elemento fondamentale per la Roma. Io mi aspetto e spero che la Roma possa vincere, mi auguro che gli americani ne abbiano coscienza, sapendo cosa significa rappresentare questo club. Spero che le cessioni possano smettere e si possa costruire una squadra vincente, questa città deve vincere: lui l’ha scelto ed evidentemente gli piace. Avevo in mente tutt’altre cose per lui e glielo continuo a dire. Lui ascolta solo se stesso, l’ultima parola è sempre la sua e fino a quando non diceva ‘sì’ si tremava sempre, anche in sede di contratto.cercando di comprare più giocatori perché la Roma merita questo e altro“.