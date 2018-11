Rosella Sensi, ex presidente della Roma, parla ad AS di Francesco Totti e del rapporto con l'ex capitano giallorosso: "Il primo ricordo con di Francesco? Non so, mi sembra di conoscerlo da sempre. Dalla prima estate in cui mio padre Franco era presidente, ricordo che nel precampionato Francesco era uno dei più giovani e già si parlava molto di lui".



IL REAL MADRID - "Florentino voleva Totti? Ce lo ha chiesto molto seriamente, ma mio padre la prese come uno scherzo. Florentino sapeva quanto mio padre considerasse Francesco importante. Fu un bel riconoscimento per le qualità del nostro capitano, ma neanche per un secondo abbiamo pensato di venderlo. Mio padre disse semplicemente che Totti era della Roma, punto. Lo ha sempre considerato il figlio che non ha mai avuto e Florentino capì, non ci furono problemi". Era il 2001.



IL TENTATIVO DEL 2004 - "60-70 milioni? Non era un fatto economico, né di cuore. I Sensi non avrebbero mai levato Totti ai romanisti. È una cosa che va oltre, un simbolo, una bandiera"