Dopo il tentativo di furto per Di Maria e Vlahovic, un'altra disavventura ha visto protagonista un calciatore della nostra Serie A. Si tratta del centrocampista della Roma, Mendy Camara, che ha denunciato oggi il furto della sua auto.



Il mediano si è presentato oggi in commissariato insieme al suo interprete per sporgere denuncia contro ignoti per il furto della sua vettura. L'aveva lasciata posteggiata per circa un'ora nel quartiere Eur. Al suo ritorno l'auto non c'era più.