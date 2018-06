Non c'è solo l'Inter di Spalletti su Strootman. Secondo quanto riporta Leggo, il Marsiglia di Rudi Garcia starebbe monitorando la situazione del centrocampista olandese, che potrebbe lasciare la Roma in estate. Una sfida tra i due ex allenatori giallorossi, pronti a darsi battaglia per accaparrarsi l'ex PSV.