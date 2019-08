Come riportato da Gazzetta.it, la Roma riallaccia i contatti per Daniele Rugani. Sul tavolo della Juventus c’è la proposta per un prestito oneroso da circa 4-5 milioni di euro con diritto di riscatto a 20 più bonus. Dal suo canto, il direttore sportivo bianconero Paratici insiste per l’obbligo.