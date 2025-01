Roma, Ryan verso il Lens spinge l'arrivo di Gollini: la situazione

Getty Images

Come viene riportato da L’Équipe,, 32enne portiere australiano e attuale riserva di Mile Svilar nella formazione guidata da Claudio Ranieri. Il club francese, nel corso delle ultime ore, ha intensificato i contatti, per terminare la ricerca di un estremo difensore affidabile che possa prendere il posto di Brice Samba, partito verso il Rennes.Il club, attualmente 7° in Ligue 1, ha messo nel mirino il classe 1992, che nutre il desiderio di tornare a vivere un’esperienza da titolare dopo le tappe della sua carriera professionale con Club Brugge, Brighton e AZ Alkmaar tra le altre., come segnalato dalla stampa francese,

L’addio di Ryan alla Roma di Ranieri aprirebbe le porte, come anticipato da Sky Sport,L’ex Tottenham si libererebbe dal prestito al Genoa e firmerebbe un contratto con i giallorossi sino al 2027. L’accordo con l’Atalanta, proprietaria del cartellino del giocatore, è già sul tavolo. Incastro vicino.