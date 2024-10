Getty Images

Roma in ansia per Dovbyk: a rischio per l'Inter

Redazione CM

un' ora fa



Le condizioni di Artem Dovbyk continuano a tenere in apprensione la Roma. Ivan Juric ha recuperato Paulo Dybala per la partita contro l’Inter di domenica 20 ottobre, ma potrebbe non avere a disposizione l’attaccante ucraino dopo l’infiammazione al ginocchio accusata in Nazionale.



Dovbyk, rientrato a Roma dopo gli impegni di Nations League, in cui ha segnato anche un gol su rigore nell’1-1 contro la Repubblica Ceca, ha svolto solo terapie, come riporta Gianluca Di Marzio. Nell’allenamento pomeridiano l’attaccante testerà le condizioni del ginocchio, con Juric che rischia di perdere il punto di riferimento del reparto offensivo, autore di tre gol nelle ultime quattro gare di campionato.