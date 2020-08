Walter Sabatini dice no a ritorno. L'ex ds giallorosso era stato contattato dallo staff di Friedkin per tornare nella capitale. ​"Pur amando ancora molto la piazza romana e i suoi tifosi, sono impegnato con tutto me stesso nel progetto che porto avanti da oltre un anno come Direttore Tecnico del Bologna Fc e del Montreal Impact e non intendo spostare la mia attenzione da qui. Nutro un profondo senso di lealtà e rispetto per Joey Saputo, il migliore dei presidenti”, le parole di Sabatini.