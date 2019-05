L’attaccante del Liverpool ed ex romanista Mohamed Salah ha parlato ai microfoni di Sky dell’addio di Daniele De Rossi dalla Roma. Queste le sue parole:



“È una leggenda del club e del calcio italiano, un grande amico. Non so cosa dire, ho visto la partita e l’affetto dei tifosi che lo salutavano. Ha fatto tanti sacrifici per la sua squadra, vorrei ringraziarlo, è uno dei migliori con cui abbia giocato. Buona fortuna per il futuro. Premier? Sarebbe bello, ma non so se ci sia la possibilità. Mi piacerebbe giocare ancora con lui, è un ottimo giocatore”