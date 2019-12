A gennaio è possibile la partenza di Nikola Kalinic (in pole la Fiorentina, ma anche il Genoa ha preso informazioni). Piace molto Andrea Pinamonti. Il centravanti trentino è tecnicamente ancora dell’Inter (dove è cresciuto), in prestito al Genoa con obbligo di riscatto a giugno prossimo a 18 milioni di euro. Petrachi - secondo la Gazzetta dello Sport - sta cercando di capire che tipo di formula si può mettere in piedi per portarlo in giallorosso già a gennaio.