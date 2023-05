La festa dei tifosi romanisti fuori lo stadio si è spenta all'interno dell'Olimpico. La Curva Sud ha deciso di rimanere in silenzio e poi di uscire in massa prima della fine del primo tempo. Il motivo? all'entrata è stato negato l'ingresso di uno striscione per Roberto Rulli, fondatore dei Fedayn, e i membri dello storico gruppo del Quadraro hanno deciso di rimanere fuori. Dopo i primi minuti di gioco i prinicipali gruppi organizzati hanno abbandonato lo stadio. Il resto del settore ha tolto tutte le pezze prima di abbandonare l’impianto. La Curva Sud è semi vuota. Solidarietà anche da parte del settore ospiti che ha intonato un coro di sostegno: "Libertà per gli ultras".La decisione è stata dei dirigenti del commissariato Prati: secondo quanto filtra il divieto è arrivato poiché "era un pregiudicato".